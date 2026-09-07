$!Urgen vecinos a autoridades atiendan problemática de calle inundada, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La lluvia los deja prácticamente incomunicados y con el agua que se acumula a punto de entrar a sus casas, es urgente tener solución a ello, señalaron vecinos de la calle 8 de mayo.
Y mientras unos confían en que la calle será pavimentada, otros indican que es algo que se dice desde hace años, sin que se concrete la obra.
“Los vecinos ya abrieron zanjas para sacar el agua, pero en la mañana no se podía salir de las casas”, dijo uno de los vecinos.
Debido a que se hace un espejo de agua, son los vecinos son quienes deben intentar abrir espacios para que el agua corra hacia una calle aledaña.
“Esa agua que ve ahí queda, se va cuando se rebosa el agua, este año no sé ha hecho nada, cuando llueve si se mete a las casas, dicen que ya van a pavimentar”, dijo Rubén Navarro.
El problema es también para los vehículos que circulan pero principalmente para los estudiantes que deben salir de sus casas para ir a la escuela, el agua no los deja pasar.
“Tienen años que dicen que van a pavimentar y no pavimentan, aquí el problema es que los jóvenes que van a la escuela o a trabajar, no pueden pasar por ningún lado”, dijo Hugo Páez.