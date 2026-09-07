$!Urgen vecinos a autoridades atiendan problemática de calle inundada, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La lluvia los deja prácticamente incomunicados y con el agua que se acumula a punto de entrar a sus casas, es urgente tener solución a ello, señalaron vecinos de la calle 8 de mayo.

Y mientras unos confían en que la calle será pavimentada, otros indican que es algo que se dice desde hace años, sin que se concrete la obra.

“Los vecinos ya abrieron zanjas para sacar el agua, pero en la mañana no se podía salir de las casas”, dijo uno de los vecinos.

Debido a que se hace un espejo de agua, son los vecinos son quienes deben intentar abrir espacios para que el agua corra hacia una calle aledaña.