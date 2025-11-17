$!Urgen vecinos atención a calles de Pueblo Nuevo, en Escuinapa

“Anteriormente ya se lo habíamos solicitado que arreglaran esa calle (Río Sanalona).... Ya tiene meses (que lo solicitó) y nadie fue, como quedan, hacen el compromiso y no van”, dijo Miguel Ángel García.

Las condiciones de las vialidades son deplorables y es algo que ya se les ha manifestado desde hace meses sin encontrar eco a la demanda, indicaron los vecinos.

ESCUINAPA._ Urge atención a las calles de Pueblo Nuevo señalan vecinos al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental durante el programa de “Diálogos por la transformación”.

Los vecinos aseguraron que hace meses se le pidió el número de teléfono, que los llevará a la calle, pero quedó nada más en eso, no hubo eco a la petición y la Río Sanalona es una calle muy dañada, los afecta para transitar debido a que baja el agua durante las lluvias por esa zona.

“Para arriba, pura piedra, nosotros queremos que nos ayuden con esa calle que está tan fea, ‘oiga’ por favor, háganos ese favor, tanto hemos rogado”, señaló otra vecina.

Es una calle que debido a los daños los hace propensos a accidentes, para esa zona viven más adultos mayores, indicaron.

“Por eso son estos diálogos en propio territorio, porque aquí ustedes nos dicen lo que necesitan, aquí van dos personas dicen lo mismo, nos pone en nivel de alerta o lo atendemos o lo atendemos”, dijo el Alcalde.

Un grupo de jóvenes deportistas pidieron mejorar la iluminación de la plazuela para practicar voleibol y unos sanitarios, mientras que una vecina de la calle Río Santiago pidió un puente que se construya sobre un arroyo, debido a que la corriente impide en temporada de lluvias que salgan a trabajar.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que todas las peticiones se consideran para el presupuesto 2026, sobre las necesidades que las personas le hacen saber.

“Son tres calles, espacios deportivos, tengan la seguridad que es para trabajar el presupuesto 2026’, dijo la directora de Bienestar Social, Diana Arely Ramos de la Torre.