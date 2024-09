ESCUINAPA._ Por lo menos dos semanas, el servicio de recolección de basura no ha pasado en las colonias Emiliano Zapata y Antonio Toledo Corro.

En las calles es posible observar la basura afuera de los domicilios, pero también hay zonas que se han convertido en ‘lunares’ de un gran número de bolsas de basura.

“Son dos semanas en que no pasa la basura, no sabemos si solo pasa por una calle y deja todo lo demás, lo peor es que si usted puede ver hay un montón de basura en la Iglesia (San Martín de Porres) la gente no respeta, la junta ahí en lugar de su casa”, dijo Manuel Rojas.