$!Usa doña Socorro una manguera para abastecer de agua su domicilio

ESCUINAPA._ Cubetas y galones de productos de limpieza se acumulan en la calle Mina y Malecón Siglo XXI, mientras mujeres los llenan de agua desde una manguera colocada a ras de suelo. Esta es la cotidianidad de doña Socorro Cortez y sus hijas, pues desde hace meses o años, el agua no llega a casa, no sube a las pilas, porque no hay presión suficiente. Aunque sus hijas vivan por la calle Mina y doña Socorro por la calle Rosales, la manguera sirve para abastecer de agua sus domicilios, pues esta colocada casi en medio de las dos calles. “Es que ya ve que toda la Rosales(calle) no tiene agua, toda la gente compra, por la Mina también no cae, bajamos de allá(mina) y acarreamos para no comprar”, dijo Evelyn Moreno, hija de doña Socorro.







La manguera de la que toman agua, es la que corresponde al domicilio de doña Socorro, pero cuando pavimentaron la zona y sabiendo de la escasez de agua y a la falta de presión porque es una zona alta, ella pidió que la dejaran por fuera. “Tengo 46 años con el servicio de agua, pero cuando pavimentaron pedí que la dejaran así, no llega el agua a la pila, no sube, ahorita sí hay mucha presión de ‘milagro’ pero no sube, de aquí acarreamos” expresó la señora. Es imposible llenar la pila de agua y, en el caso de sus hijas que viven por la calle Mina, la opción es comprar agua de barricas, que por 1 mil 100 litros pueden costar entre 120 y 260 pesos.