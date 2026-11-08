Usa Instituto del Deporte de Elota cuenta oficial para exigir que retiren meme sobre su director

En la petición, Mejía reclama que la página publicó una imagen editada de su persona, en la que aparece con lentes oscuros y una playera tipo polo, sobre un fondo alusivo al futbol y con la frase “Valen vrg los futbolistas”.

La notificación, fechada el 6 de noviembre de 2026, está dirigida a los administradores de Primera Fuerza Elota, un perfil de Facebook dedicado al ámbito futbolístico desde el que se realizan publicaciones relacionadas con este deporte y críticas al desempeño de sus representantes.

El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Elota utilizó su cuenta oficial de Facebook para difundir un requerimiento extrajudicial con el que su director, Cecilio Pío Mejía, exige a un perfil relacionado con el futbol retirar un meme en el que aparece su imagen.

La imagen fue acompañada del mensaje “Buenas tardes banda”, y según el propio escrito, había acumulado más de 121 reacciones, 28 comentarios y dos compartidos.

El funcionario argumenta que nunca autorizó el uso de su imagen y sostiene que la publicación provocó burlas, comentarios ofensivos y expresiones de odio en su contra.

Por ello, exige que el perfil retire el contenido en un plazo no mayor a 24 horas, deje de utilizar su imagen, nombre o datos personales con fines de burla, y elimine los comentarios que considera ofensivos.

También advierte que, de no cumplirse sus exigencias, podría acudir a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, presentar una demanda civil por daño moral y reportar el contenido ante Meta, empresa propietaria de Facebook.

Entre los fundamentos legales que cita se encuentran los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución mexicana, el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor y disposiciones relacionadas con el daño moral.

La intervención del funcionario ocurre a través de una dependencia municipal, pues el requerimiento fue difundido en el canal institucional del Instituto del Deporte de Elota, aunque el reclamo se refiere a una publicación sobre su persona.

Hasta este domingo, el perfil Primera Fuerza Elota se encontraba configurado como privado, por lo que sus publicaciones ya no podían consultarse de manera pública.

No se informó si la página recibió formalmente la notificación ni si retiró el contenido señalado por el director del Instituto Municipal del Deporte.

Las críticas contra el funcionario municipal ocurren después de que concedió una entrevista a un medio de comunicación de Elota en relación al informe de labores de la dependencia el pasado 27 de octubre, en la que expuso que se ha apoyado al futbol municipal con un monto por 294 mil pesos en giras estatales de futbol e inversión para primera fuerza.

En la entrevista, que fue publicada de manera íntegra en Facebook, la página a la que se le advierte proceder en su contra comentó “Más acción Cecilio, no pueden con el paquete, mucha queja mis bros”, además de “Ustedes no representan nuestro futbol Cecilio, no sean irrespetuosos a la historia del deporte que mas predomina en Elota”.