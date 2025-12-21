El Sur
Transporte

Usuarios de camiones continúan varados en Escuinapa, tras los enfrentamientos

Algunos aseguran que desde las 15:15 horas se mantienen esperando camión que los traslade a sus comunidades
Carolina Tiznado |
21/12/2025 17:38
21/12/2025 17:38

ESCUINAPA._ Decenas de personas se mantienen esperando camión para las comunidades del valle, desde las 15 horas.

Los vecinos que van a Teacapán principalmente señalan que tienen desde las 15:15 horas en espera de un vehículo que los trasladé a sus comunidades.

“Dicen que ya viene, que viene en la Isla del Bosque pero no sabemos si realmente vendrán, vengo de Culiacán y voy a Teacapán”, dijo una de las personas que esperan.

En el parque Miguel Hidalgo, están en espera pues tampoco hay taxis que les otorguen el servicio, no hay en los sitios y algunos les han señalado que por cuestiones de seguridad no pueden acudir hasta las comunidades.

