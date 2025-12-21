$!Usuarios de camiones continúan varados en Escuinapa, tras los enfrentamientos

ESCUINAPA._ Decenas de personas se mantienen esperando camión para las comunidades del valle, desde las 15 horas.
Los vecinos que van a Teacapán principalmente señalan que tienen desde las 15:15 horas en espera de un vehículo que los trasladé a sus comunidades.
“Dicen que ya viene, que viene en la Isla del Bosque pero no sabemos si realmente vendrán, vengo de Culiacán y voy a Teacapán”, dijo una de las personas que esperan.
En el parque Miguel Hidalgo, están en espera pues tampoco hay taxis que les otorguen el servicio, no hay en los sitios y algunos les han señalado que por cuestiones de seguridad no pueden acudir hasta las comunidades.