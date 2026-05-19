$!Usuarios de CFE en Rosario recopilan más de 200 peticiones para ampararse ante Profeco

ROSARIO._ Al mantener por tercer día las medidas contra los altos cobros recibidos en sus hogares por parte de CFE, usuarios organizados en el municipio dieron a conocer que se recopilaron más de 200 carpetas para ampararse ante Profeco y evitar el corte del servicio. Lo anterior como un plan “b”, luego de que el primer paso fue la manifestación en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la cabecera municipal, donde tan sólo se les ofreció la revisión de sus medidores.

Así lo dieron a conocer tras convocar la tarde del lunes a las 16:00 horas en la cancha Telmex en el Centro de la ciudad, donde se dieron cita un grupo de vecinos que se dijeron afectados con el incremento en las tarifas desde el doble o triple del cobro habitual. Lo anterior tras acudir un grupo de representantes ante Profeco el día lunes en busca de una solución. Se informó que este martes 19 de mayo se presentarían las solicitudes ante la instancia en mención a la espera de una resolución positiva.