El Sur
|
Protesta

Usuarios de CFE mantienen tomada oficina en Rosario por segundo día e impiden acceso a personal

La manifestación buscan que la dependencia haga cobros justos y no excesivos como se reflejó en el último recibo
Hugo Gómez |
02/06/2026 07:52
02/06/2026 07:52

ROSARIO._ Por segundo día consecutivo usuarios de la Comisión Federal de Electricidad mantienen toma de oficinas en la ciudad en reclamo de cobros justos, hoy impiden el acceso al personal.

Las medidas se tomaron desde el lunes, tras iniciar las manifestaciones de forma escalonada, iniciando con manifestaciones además de interponer amparos ante Profeco.

Este martes se cerró con candado el acceso trasero, mientras mantienen el bloqueo en la entrada principal.

$!Usuarios de CFE mantienen tomada oficina en Rosario por segundo día e impiden acceso a personal

Se precisó que alrededor de las 6:30 arribó personal de CFE local y de Mazatlán, con la propuesta de la revisión de los casos particulares de los manifestantes.

“Querían sacar sillas y hacer aquí (afuera) una mesa de trabajo para que se pudieran atender individualmente a cada una de las personas sus casos pero les decíamos que esa no era la solución, que fuéramos realistas y vieran que este problema es en todo Sinaloa”, dijo una manifestante.

$!Usuarios de CFE mantienen tomada oficina en Rosario por segundo día e impiden acceso a personal

Así mismo, señalaron que se quiere una solución de fondo para ellos como manifestantes, así como para todos aquellos ciudadanos que no pueden asistir.

Al mantener como única solución revisión de medidores, facturación, y pagos, señalaron que es la refacturación con cobros justos y la tarifa 1F.

Así mismo se precisó que se mantendrán las medidas a la espera de una respuesta favorable a sus demandas.

#CFE
#Protestas
#Rosario
#Cobros Excesivos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube