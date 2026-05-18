$!Usuarios de la CFE de Rosario se trasladan a Profeco para interponer quejas por altos cobros

ROSARIO._ Ante la inconformidad que han generado los altos cobros de parte de La Comisión Federal de Electricidad, vecinos de Rosario se organizan para movilizarse para exponer la problemática ante la Profeco en Mazatlán. Esto, a tres días de que se manifestaron en las oficinas de CFE en el Municipio, ya que el grupo de inconformes destacaron que el cobro por el servicio de energía en muchos de los casos se duplicó o incluso triplicó. Por ello, desde las 7:00 horas de este lunes se fueron concentrando los vecinos para salir alrededor a las 8:30 horas hacia Mazatlán.

“Vamos a ir a Profeco porque aquí no nos solucionaron nada, no hay respuesta; primero nos dieron una versión y luego otra del por qué del incremento del precio, entonces nos vamos a tener que ir hasta allá”, dijo Laura Rivera, en nombre de los manifestantes. “Le vamos a exigir que nos acomoden los precios porque son excesivamente altos, entonces vamos con toda la intención, y si no es ahí nos vamos a ir al Palacio”. Informó además que tras sostener una reunión con el supervisor de la oficina local, intentó disuadirlos al referir que la Profeco no puede proceder ante CFE, además de prometer revisar los medidores. Rivera destacó que se espera el respaldo de más familias en Mazatlán que también han sufrido este incremento en las tarifas. Se precisó que de no obtener respuesta seguirán escalando las medidas hasta que se obtengan cobros justos. Al lugar acudieron la Secretaria del Ayuntamiento Ignacia Maylen Delgado Rendón, el Tesorero Municipal Sergio Valente Domínguez Noriega, en representación de la Alcaldesa Claudia Valdez.