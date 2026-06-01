$!Usuarios toman oficinas de CFE en Rosario para exigir la refacturación de sus recibos con cobros justos

ROSARIO._ A 17 días de que usuarios iniciaran manifestaciones para pedir cobros justos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, al recibir como solución pagos a plazos esta mañana decidieron radicalizar las medidas al tomar las instalaciones en la cabecera municipal de manera pacífica. Se informó que se instalaron desde las 6:00 horas de este lunes 1 de junio, donde poco a poco los vecinos se fueron congregando, impidiendo el acceso a usuarios que querían efectuar su pago.





Una hora más tarde un trabajador de CFE, que se identificó como Héctor Verde, encargado de la oficina local, sostuvo que se respeta la manifestación pero pidió que fuera de manera pacífica, a la vez que escuchó las demandas. “Lo que corresponde como funcionario de CFE es que se puede revisar la facturación y la medición”, indicó. Así mismo atribuyó el aumento al periodo de calor que no cuenta con subsidio que comprende del 1 noviembre a finales de abril, mientras que el subsidio es de mayo a octubre.





Reiteró que está la opción de pagar en plazos sin intereses, además de garantizar que no se dará corte hasta que se resuelva la problemática. Los manifestantes por su parte sostuvieron que los pagos no es una solución, ya que se volverán impagables, considerando que no saldarán un recibo cuando tendrán otro. “Pedimos refacturación en tarifa 1F porque se está cobrando la 1D, el temor es que el histórico se mantenga alto y se vuelva impagable”, expuso una vecina. Otro usuario sostuvo que la revisión de medidores no es una respuesta ya que no sólo es su caso si no un problema general en todo Sinaloa.



