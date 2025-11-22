UTEsc celebra firma de convenio con industrias globales del sector aeroespacial, Tetakawi y CPP

Escuinapa.- La Universidad Tecnológica de Escuinapa fortaleció una alianza estratégica de gran impacto para la región, al celebrar la firma de convenio de colaboración con las Industrias globales TETAKAWI y CPP, que participan en el sector aeroespacial.

En este importante acto estuvieron participaron: Lic. Helio Barriga, director general de TETAKAWI; Ing. Fidel Olvera, gerente de planta CPP; Lic. Gilberto Gutiérrez, jefe de ORH, Lic. José Pablo Moreno, director de CODESIN Zona Sur.

Por parte de la UTEsc: Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, rector, y Lic. Eunice Bernardina Rendón Quevedo, jefa del Departamento de Vinculación.

Durante la firma, la y los presentes destacaron la relevancia de la colaboración entre empresas de talla internacional y las instituciones de educación superior, reconociendo que este tipo de alianzas permiten ofrecer mayores y mejores oportunidades de crecimiento profesional para los estudiantes.

Este convenio contempla:

- Estadías profesionales.

- Talleres de educación continua que impartirán docentes de UTEsc.

- Desarrollo de talento con proyección internacional.

- Fortalecimiento de la vinculación académico–industrial.

El Dr. Juan Manuel Mendoza reiteró el compromiso de la universidad con empresas del nivel de Industrias TETAKAWI y CPP, subrayando la importancia que este vínculo representa no solo para la UTEsc, sino para el desarrollo del sur de Sinaloa. “Entramos de lleno a la economía del conocimiento porque se trata de un sector muy sofisticado el aeroespacial”, enfatizó.

Asimismo, se reconoció la labor de la Lic. Eunice Bernardina Rendón Quevedo y del Departamento de Vinculación por su gestión para concretar este acuerdo, que impulsa la consolidación de la Universidad Tecnológica de Escuinapa como una institución activa en el ámbito empresarial y de innovación.

Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el futuro, la formación profesional y el desarrollo regional.