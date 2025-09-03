UTEsc celebra su aniversario número trece

Escuinapa.- Estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, celebraron trece años de la fundación de la casa de estudios en una ceremonia a la que acudieron autoridades y representantes de diversos sectores sociales, ante quienes se dieron a conocer los logros que la institución ha alcanzado en el año reciente.

El rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, expresó sus felicitaciones y agradeció a las y los presentes por confiar en la universidad que, a trece años de su creación, rinde cuentas positivas. “Hoy por hoy cambiamos la narrativa con nuevos conceptos como inclusión, calidad, construcción de saberes, posgrado, investigación, respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos de los trabajadores y una universidad libre de violencia, con respeto a la diversidad y a pensar diferente, en un espacio de libertad. Nos propusimos romper el rector de matrícula; recibimos una universidad de menos de mil estudiantes y ahora llevamos más de mil doscientos, para quienes habilitamos espacios con la misión de cumplir con la política de rechazo cero.

En representación del alcalde de Escuinapa, Dr. Víctor Díaz Simental, el Dr. Roberto Omaña Domínguez, felicitó a la comunidad UTEsc y declaró que la universidad es motivo de orgullo para Escuinapa. “Es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra región”, dijo, refrendando el compromiso compartido con el ayuntamiento en una sinergia que fortalece a todos.

Por su parte, la alcaldesa de Rosario, Lic. Claudia Liliana Valdez Aguilar, afirmó que el crecimiento de UTEsc beneficia a Rosario, Escuinapa y el norte de Nayarit, gracias a la responsabilidad demostrada en formar a las y los estudiantes en trabajo conjunto con la sociedad que está dando resultados importantes. También felicitó al rector y al personal universitario porque se ha hecho mucho trabajo para alcanzar una matrícula récord, reducir el abandono escolar y expandir la oferta educativa hasta el posgrado, con capacidad para responder a los retos del presente y el futuro.

En representación de la Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de educación pública y cultura, el Mtro. Ignacio Alfredo Rojas Santín, jefe de servicios regionales de Rosario y Escuinapa, hizo un reconocimiento a la universidad por su crecimiento y gran servicio que brinda a sus estudiantes y la comunidad, consolidándose como una institución que ya es parte de la identidad de Rosario y Escuinapa.

En este evento que contó también con la presencia, en la mesa del presídium, de la Dra. Fabiola Guadalupe Uribe Peraza, representante de Rosario Guadalupe Sarabia Soto, diputada local por el distrito 24, se entregaron reconocimientos a colaboradoras y colaboradora que cumplieron diez años de servicio ininterrumpido en la Universidad. Al cierre de la celebración, la comunidad universitaria tuvo un momento de convivencia con pastel y música.