$!Vandalizan torre de la CFE y deja sin servicio a usuarios en Rosario y Escuinapa

Una estructura tipo “H” (torre) fue vandalizada frente a las instalaciones de la Guardia Nacional en Escuinapa dejando sin servicio eléctrico a usuarios de este municipio y también de Rosario, la tarde de este miércoles 29 de abril.

A través de un comunicado, la CFE informó que la causa de esta interrupción eléctrica fue el colapso por parte de personas, en contra de una estructura tipo “H”.

Dio a conocer que a las 16:01 horas se presentó la salida de operación de una línea de alta tensión, afectando a 22 mil 966 usuarios en el municipio de Rosario, Sinaloa.

De manera inmediata, se activaron los protocolos de atención y se realizaron maniobras para el restablecimiento del servicio, logrando restablecer a las 16:40 horas el suministro a 224 usuarios.