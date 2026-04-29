$!Vandalizan torre de la CFE y deja sin servicio a usuarios en Rosario y Escuinapa

Una estructura tipo “H” (torre) fue vandalizada frente a las instalaciones de la Guardia Nacional en Escuinapa dejando sin servicio eléctrico a usuarios de este municipio y también de Rosario, la tarde de este miércoles 29 de abril.
A través de un comunicado, la CFE informó que la causa de esta interrupción eléctrica fue el colapso por parte de personas, en contra de una estructura tipo “H”.
Dio a conocer que a las 16:01 horas se presentó la salida de operación de una línea de alta tensión, afectando a 22 mil 966 usuarios en el municipio de Rosario, Sinaloa.
De manera inmediata, se activaron los protocolos de atención y se realizaron maniobras para el restablecimiento del servicio, logrando restablecer a las 16:40 horas el suministro a 224 usuarios.
Personal de la CFE se mantiene en sitio realizando trabajos para la sustitución de la estructura dañada y laborará de manera ininterrumpida hasta recuperar el suministro a la totalidad de los usuarios afectados.
La Comisión Federal de Electricidad refrenda su compromiso de actuar de manera inmediata ante cualquier daño en su infraestructura para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
Apagón afecta a también a Escuinapa
Pese a que la Comisión Federal de Electricidad solo reporta la afectación del suministro a vecinos de El Rosario, en Escuinapa desde las 15:00 horas no tienen servicio eléctrico.
Los escuinapenses claman el apoyo de la CFE porque están sin energía eléctrica y esto también afecta a los comercios.
“Ya no tenemos luz ni para un foco ni para conectar un celular, no sabemos qué está pasando”, dijo una vecina del Centro de Escuinapa.
Los comerciantes de este municipio del sur de Sinaloa también se han visto afectados por el “apagón” de este miércoles, previo a la festividad del Día del Niño.
Tras varias horas sin servicio de energía eléctrica, las tiendas en Escuinapa permanecían abiertas a las 19:00 horas y los comerciantes de estuvieron apoyando con la luz de celulares.
“Sí nos afecta mucho, las tardes de un día previo al Día del Niño siempre hay ventas pero hoy no podemos vender bien”, dijo un empleado de un negocio de ropa.