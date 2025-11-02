$!‘Vange’ encuentra consuelo visitando la tumba de su hijo en Rosario

EL ROSARIO._ Para Evangelina González López no existe dolor mayor que perder a un hijo, incluso más que a los padres, pero sostiene que encuentra consuelo en su tumba o al hablarle a lo largo de los días desde su ausencia.
“No, qué esperanza, no es lo mismo, la pérdida de un hijo no se compara con nada, porque es una parte de mi corazón, una parte de mí; no es igual, nunca es igual fíjate, así se le muera su papá, su mamá, duele pero no como el de un hijo”, dijo.
“Vange”, como es llamada de cariño, manifestó que ya son 13 años desde que partió de sus brazos su hijo Jesús Antonio Martínez González, un 8 de marzo.
“Me pongo y rezo, he ido sola y hasta platico con él, todo cuando estoy sola, en la casa también, le platico y hasta siento que anda ahí, oigo pasos cuando estoy sola”.
Así lo expuso al iniciar a temprana hora el recorrido para cumplir con sus fieles difuntos durante la celebración del Día de Muertos, misma que concluye en el panteón Renacimiento donde descansa su amado hijo.
“Pues es un consuelo que tiene uno de ir a visitarlos... ese dolor nunca se va a quitar, nunca, haces esto y ‘eso le gustaba a él, y esto él’, lo tienes en el pensamiento pues”, agregó.
“Vange” destacó además que tiene a su lado cinco hijos, los cuales se convierten en la razón para no rendirse y seguir adelante.
“Y por eso vive uno por los demás, por eso está uno... así es, se tiene que sobrellevar porque así es la vida”.
Recalcó que no solo acude al panteón durante el aniversario luctuoso de su hijo o el Día de Muertos, va cada ocasión que siente la necesidad de estar junto a él.