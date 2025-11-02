$!‘Vange’ encuentra consuelo visitando la tumba de su hijo en Rosario

EL ROSARIO._ Para Evangelina González López no existe dolor mayor que perder a un hijo, incluso más que a los padres, pero sostiene que encuentra consuelo en su tumba o al hablarle a lo largo de los días desde su ausencia.

“No, qué esperanza, no es lo mismo, la pérdida de un hijo no se compara con nada, porque es una parte de mi corazón, una parte de mí; no es igual, nunca es igual fíjate, así se le muera su papá, su mamá, duele pero no como el de un hijo”, dijo.

“Vange”, como es llamada de cariño, manifestó que ya son 13 años desde que partió de sus brazos su hijo Jesús Antonio Martínez González, un 8 de marzo.

“Me pongo y rezo, he ido sola y hasta platico con él, todo cuando estoy sola, en la casa también, le platico y hasta siento que anda ahí, oigo pasos cuando estoy sola”.