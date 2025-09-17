$!Vecino de Agua Verde muere tras derrapar en su moto en zona de esteros de Rosario

EL ROSARIO._ Una hombre perdió la vida tras derrapar en la motocicleta en que viajaba sobre la carretera Agua Verde-Caimanero, en la zona de los sistemas estuarinos.

La víctima fue identificada como Jesús Gutberto “N”, de 40 años, con domicilio en la sindicatura de Agua Verde.

De acuerdo con Seguridad Pública municipal, el hecho se reportó alrededor de las 20:25 horas del martes 16 de septiembre, en la carretera Rosario-El Caimanero, a la altura del kilómetro 25, en la zona de los sistemas estuarinos.