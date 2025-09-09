$!Vecinos afirman que plazuela y quiosco frente al Santuario de la Virgen del Rosario está ‘en el olvido’

EL ROSARIO._ Ante las malas condiciones en que se encuentra la plazuela frente al Santuario de Nuestra Señora del Rosario, vecinos afirman que las autoridades la mantienen el olvido por la falta de mantenimiento. No obstante, los vecinos pidieron se les conservara en el anonimato por temor a represalias por parte de la autoridad.





Entre los desperfectos están partes del quiosco visiblemente oxidadas o rotas, maleza y lámparas rotas, o la base del monumento a Lola Beltrán en mal estado. ”Tiene como dos meses que tumbaron los chiquillos eso (el pasamanos) porque está podrido pues”, dijo una vecina. Esto luego de que aplicaran banderitas de parte del Ayuntamiento con motivo de las fiestas patrias, por lo que piden se atiendan los daños que sufre el espacio.



