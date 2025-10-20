$!Vecinos de Cacalotán se encargan de limpiar tramo de carretera estatal

EL ROSARIO._ Con el objetivo de mejorar la visibilidad de la carretera y al avecinarse la celebración del Día de Muertos, la agrupación civil Amigos Trabajando por Cacalotán coordina las acciones para limpiar un tramo de la carretera estatal que conduce a la sindicatura. La agrupación no sólo se encarga de la limpieza de la carretera sino también impulsa activamente el mejoramiento de la imagen de la comunidad.

Se precisó que desde hace años se realizan estas acciones, donde los propios vecinos cooperan para ofrecer a “los macheteros” un desayuno tras terminar la jornada. Debido a las lluvias, explicaron, la maleza se extiende sobre la carretera lo que esquivarlas se puede convertir en un peligro para los conductores y sus acompañantes.