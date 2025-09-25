$!Vecinos de Chametla reportan que las lluvias llenaron calles de tierra y piedras

EL ROSARIO._ Tras las lluvias que se registraron en el municipio y la región, vecinos de la sindicatura de Chametla solicitaron el apoyo de las autoridades para limpiar las calles que se llenaron de tierra y piedras.

Estas condiciones se generaron luego de las lluvias intensas que se presentaron la tarde noche del 24 de septiembre, ocasionando que descendiera una gran cantidad de sedimentos de los cerros que rodean la sindicatura.