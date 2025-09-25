$!Vecinos de Chametla reportan que las lluvias llenaron calles de tierra y piedras

EL ROSARIO._ Tras las lluvias que se registraron en el municipio y la región, vecinos de la sindicatura de Chametla solicitaron el apoyo de las autoridades para limpiar las calles que se llenaron de tierra y piedras.
Estas condiciones se generaron luego de las lluvias intensas que se presentaron la tarde noche del 24 de septiembre, ocasionando que descendiera una gran cantidad de sedimentos de los cerros que rodean la sindicatura.
“Se requiere apoyo de máquina ya que bajo mucho escombro y tierra de los cerros”, dijo un vecino.
Se precisó que son alrededor de ocho las calles afectadas, entre las que se mencionó México, Benito Juárez, Francisco I Madero, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero.
Así también se precisó que a pesar de los esfuerzos de las familias por remover los desechos no ha sido posible limpiar las calles, razón por la cual se solicitó el apoyo de las autoridades competentes.