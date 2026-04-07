Vecinos de Chele piden ante presencia de autoridades por caso de mineros se ponga atención a carretera de terracería

ROSARIO._ Ante la relevancia que ha tomado la zona y presidencia de autoridades de los tres niveles de Gobierno, por el caso de mineros desaparecidos, vecinos de Chele piden mejoras a camino con pavimentación al asegurarlo representa un peligro ante emergencias.

La desaparición de cuatro mineros, se expuso ha obligado a las autoridades a acudir al lugar y presenciar las condiciones en que se encuentra alrededor de 24 kilómetros de la carretera rural.

Al notar la presencia de diferentes medio de comunicación, fue que tanto habitantes como usuarios expresaron la urgencia de que se atienda la rúa.

“¿Vio el camino verdad?, imagine en tiempo de lluvia, se pone peor y el traslado se pone difícil ante urgencias, que ya ha habido, como picaduras de víbora, abejas, alacrán, o caída (de las personas) de las bestias al andar en el campo, donde el tiempo se vuelve enemigo en ese camino”, afirmó un conductor.

Del entronque de la carretera estatal a Cacalotán, hasta las comunidades entorno a Chele se mantiene en completa terracería situación que afirmaron refleja el abandono de los diferentes niveles de Gobierno.

Ya que hasta el momento se ha tenido la presencia frecuente del Gobernador Rubén Rocha Moya; la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, así como también autoridades federales y estatales.

Entre las zonas críticas, se expuso que al correr la vía junto al río Pánuco, ya se registran puntos afectados por la erosión y que han tenido que colocar señalamientos para evitar un accidentes.

Así mismo desde hace años se ha mantenido como promesa de autoridades en funciones o incluso se ha empleado como bandera de campaña sin aterrizar la carretera.

“Desde años atrás se estableció arreglo del camino hasta hubo imágenes de carretera terminada, más de 20 años. Posteriormente, hace 6 años nuevamente se quedó del arreglo vinieron y realizaron medidas y de nuevo nada”.

Entre las comunidades que requieren de estos trabajos se enlistó a Palos Blancos, Chele, Las Piñas, Huajolote, Arrayanes, Zapote, La Escondida, Cimarrón, Vainillo, Río Seco.

Así también, se expuso que la situación del camino se complica sobre todo durante el periodo de lluvias.

Lamentaron los vecinos que este ha sido un tema recurrente que se plantea de administración en administración tanto local como estatal pero sin respuesta.