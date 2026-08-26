Vecinos de comunidades de Rosario levantan protesta tras promesa de recibir agua del acueducto Baluarte-Escuinapa

ROSARIO._ Con el compromiso de que a la brevedad se brindaría agua por medio del acueducto Baluarte-Escuinapa, tras casi tres horas de protesta, vecinos de las comunidades Cajón Verde y El Tajal dieron el voto de confianza al Gobierno de Rosario y desalojaron el Palacio Municipal que habían tomado.

Esto al radicalizar las medidas alrededor de las 8:00 horas para exigir una solución al problema del desabasto de agua que sufren ambas comunidades desde hace alrededor de siete años y que afecta de acuerdo a los manifestantes a aproximadamente 110 familias, las cuales reciben de Jumapars tan sólo una pipa una vez a la semana.

A pesar de que la solución se expuso alrededor de las 10:00 horas, los manifestantes señalaron que se retirarían una vez que la solución se formalizará por escrito al reconocer estar cansados de promesas, lo cual ocurrió poco antes de las 11:00 horas.

La Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Maylen Delgado Rendón, fue la encargada de anunciar que el Alcalde de Escuinapa Víctor Díaz Simental, aceptó que los pueblos se conectarán al acueducto que abastece al vecino municipio de agua.

“Sí ya se llegó (a un acuerdo), la Presidenta Claudia Valdez ya platicó con el Presidente Díaz Simental acerca de la situación y él dio su beneplácito para que se conecte el tubo que le va a dar agua a la comunidad de Cajón Verde”, dijo Delgado Rendón.

La funcionaría municipal descartó que fuera necesario un documento al garantizar que de contar con todos los materiales en Rosario se iniciarían los trabajos a la brevedad, al tiempo que se coordinarían las acciones con Jumapae.

El director de Obras Públicas, Gil Valdez, indicó que la propuesta es colocar en la tubería que corre junto a la comunidades afectadas y el tanque por lo que se planea colocar una “T” y una válvula para suministrar el agua.

“Comentaba su compañero Chayo, de colocar otra ‘T’ y conectarla a la red para que haya esas dos vías”, precisó ante los quejosos.

Los vecinos se dijeron a favor de la medida, al tiempo que pidieron que una vez puesta en marcha el suministro de reciben las tuberías y tomas al sostener que tras más de cinco años sin funcionar temen se dé una proliferación de fugas, ante lo cual se dio el compromiso de trabajar en eso pero se pidió paciencia para dar el primer paso.

Al participar del encuentro el gerente de La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Cristian Álvarez González, planteó la propuesta de abastecer por medio de los canales de la Presa Santa María, misma que fue rechazada por los pobladores ante el temor de contaminación pese a la garantía de que se instalarían filtros y las medidas sanitarias.

Otra negativa, indicaron, es la creación de pozos profundos, pues manifestaron que está comprobado que no hay agua, y plantearon viables el aprovechar los pozos existentes en la zona o concesiones de empresas de producción de mango que operan en la zona.

Tras retirar el bloqueo, los ciudadanos subrayaron que darán seguimiento a los trabajos, al argumentar estar cansados de promesas que se han en campaña y no se concretan una vez que se convierten en autoridad.