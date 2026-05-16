Vecinos de Cruces Cuatas, en Rosario, piden apoyo de autoridades para atender caso de persona agresiva

ROSARIO._ Al sostener que el comportamiento agresivo de un hombre ha ido en aumento, vecinos de la comunidad de El Tablón 1, mejor conocido como “Cruces Cuatas”, piden la intervención de las autoridades correspondientes.

El último incidente se registró la mañana de este sábado 16 de mayo en el centro de la comunidad ubicada sobre la carretera México 15.

“Nos podrían ayudar a pedir a las autoridades que vengan... Anteriormente se ha llamado a la policía y no vienen”, expuso una vecina, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

El vecino del lugar, identificado como “Gera”, se informó que repentinamente se altera preocupando a los habitantes de la comunidad.

Hasta el momento se han registrado golpes a mascotas y vehículos, pero existe el temor de que pueda agredir a una persona.

El llamado, se indicó, se hace ante el temor de que esta situación se pueda salir de control y tenga consecuencia fatales.