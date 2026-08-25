Vecinos de ‘El Cerro’, en Rosario afirman que tienen cuatro noches sin energía eléctrica

ROSARIO._ Familias de la comunidad Cajón Ojo de Agua 2, mejor conocido como “El Cerro”, ante fallo en la línea de energía eléctrica en sus hogares tienen cuatro noches sin el servicio por lo que llaman a autoridades a tomar cartas en el asunto.

“Tenemos cuatro noches sin luz en Ejido Cajón Ojo De Agua 2, mejor conocido como ‘El Cerro’ ya que el transformador de la línea no sirve, se ha reportado una infinidad de veces e incluso en una de tantas una asesora me comentó que el transformador necesitaba mantenimiento pero nunca se han presentado los de la CFE”, expuso una vecina.

En la desesperación de los habitantes, se informó que el lunes por la tarde, al transitar un trabajador de la CFE lo detuvieron para que atendiera la problemática y sólo hizo el trabajo de cambiar un cable que tampoco servía pero al llegar las 21:00 horas se fue de nuevo la luz.

La desesperación, indicaron los vecinos afectados, se debe principalmente a qué la problemática ya tiene dos meses sin una solución definitiva.

“Por más reportes que se hagan no vienen a darle solución, tenemos niños pequeños, adultos mayores y personas con discapacidad además está muy fuerte el calor y no es justo que ya tengamos dos meses con la misma falla y no den solución inmediata”.

Asimismo, han tenido la necesidad de buscar una solución por sus medios ya que algunas personas han cooperación para pagarle a un ingeniero, y si vuelve la luz pero se vuelve a ir por al requerirse el cambio de transformador.

Motivo por el cual reiteraron el llamado a CFE, pero además a las autoridades municipales a respaldar la demanda con la respectiva gestión que ponga fin a esta problemática.