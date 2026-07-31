$!Vecinos de ‘El Cerro’, en Rosario, piden de ponga fin a apagones en calle principal

ROSARIO._ Al sostener que desde hace poco más de un meses se han venido presentando apagones constantes y cada vez durante más tiempo, vecinos de Cajón Ojo de Agua 2, mejor conocido como “El Cerro”, piden la intervención de CFE y autoridades municipales. “Hace un poco más de un mes que en una parte de Ejido Cajón Ojo de Agua 2 mejor conocido como ‘El Cerro’, exactamente desde la bajada hasta el comisariado se va la Luz pero es sólo una parte lo más triste que es todos los días la misma situación”, explicó una vecina.

Hecho el cual afecta de entre 20 a 30 familias de la comunidad perteneciente a la sindicatura de Agua Verde. Se lamentó que está situación se ha reportado en repetidas ocasiones pero se ha hecho caso omiso, ya que requieren una atención de fondo ante las altas temperaturas que se han registrado.

“Se han hecho un sin fin de reportes y no le dan solución solo vienen checan, según arreglan y por la noche de nuevo la misma situación , la verdad hace mucha calor y no hacen nada al respecto es muy desesperante estar así todos los días”. Se expuso que los apagones se presentan en ocasiones toda la noche, algunas veces hasta medio día y otros hasta la tarde, por lo que la situación ya es insostenible.