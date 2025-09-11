$!Vecinos de Escuinapa exigen explicaciones por destitución de gerente de Jumapae

“El señor Simental Roberto estaba dando resultados; estar cambiando constantemente no es sano para el municipio, si estamos aquí es porque necesitamos una buena explicación sobre la destitución de Simental López”, dijo uno de los ciudadanos.

Llevaban consido pancartas donde pedían hasta cambio de Presidente y daban respaldo al trabajo realizado por el hoy ex gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa.

ESCUINAPA._ Con una manifestación a las afueras del Palacio Municipal, vecinos de algunas colonias de Escuinapa pidieron al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental una explicación sobre la destitución de Roberto Simental López.

Indicaron que no es justificación suficiente lo que se señala, más cuando en una administración pública que está reciente haya cambios constantes de funcionarios.

Para los vecinos, que señalaron ser de la colonia Insurgentes, fue este funcionario quien dio resultados en regresarles el servicio de agua.

En sesión de Cabildo, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que se encontraron diversas situaciones en la Jumapae, una de ellas fue no dar respuesta a unos laudos laborales, por lo que estaba a punto de interponerse una demanda que generaría su destitución y la de los consejeros, más una multa de 10 mil pesos.

“Justamente la próxima semana viene una multa de 10 mil pesos y una denuncia para que se destituya al presidente y al Consejo”, dijo.

Aunado a eso, aunque el Cabildo aprobó que se comprara el cloro para el agua potable, de 176 ni 40 pruebas señalaban cloración, por lo que había un llamado de Coepriss.

Más cuentas bloqueadas, demandas del Seguro, de Infonavit, lo que le sorprendió.

“¿Por qué fue la destitución? Por la urgencia de lo que estoy hablando, las cuentas están muy claras, todo lo que se está apoyando en insumos, en gasolina. Yo lo que quiero decirle al pueblo de Escuinapa y espero que haya agua y lo administrativo”, dijo.

El ex gerente es sobrino del ex Presidente Municipal; quitarlo fue protegerlo también, precisó Díaz Simental.