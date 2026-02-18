$!Vecinos de Escuinapa padecen fuga de aguas negras

ESCUINAPA._ Durante dos días vecinos de la Calle Hidalgo, en el Centro, padecieron ante una fuga de aguas negras que se extendió por tres cuadras; el problema ya fue resuelto, informó la Jumapae. “Si está fuerte el olor”, dijo el vendedor de una refaccionaria. La zona que aglomera comercios de comida, fruterías y farmacias, ha hecho que está situación la consideren como un problema para la salud pública.

“La gente entra a los negocios, pues con los pies que pasan por el agua sucia, el olor se encierra a ver si no nos enfermamos”, dijo una dependiente de farmacia. En algunos casos es posible bajar cortinas, como es el caso de una frutería, el dueño indicó que cerraría temprano pues no era posible estar atendiendo mientras aspiraban estos olores. “Creo que voy a cerrar antes de la una, no sé aguanta el olor, ya le dije a un vecino que reporte”, dijo el comerciante.