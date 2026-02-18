$!Vecinos de Escuinapa padecen fuga de aguas negras

ESCUINAPA._ Durante dos días vecinos de la Calle Hidalgo, en el Centro, padecieron ante una fuga de aguas negras que se extendió por tres cuadras; el problema ya fue resuelto, informó la Jumapae.
“Si está fuerte el olor”, dijo el vendedor de una refaccionaria.
La zona que aglomera comercios de comida, fruterías y farmacias, ha hecho que está situación la consideren como un problema para la salud pública.
“La gente entra a los negocios, pues con los pies que pasan por el agua sucia, el olor se encierra a ver si no nos enfermamos”, dijo una dependiente de farmacia.
En algunos casos es posible bajar cortinas, como es el caso de una frutería, el dueño indicó que cerraría temprano pues no era posible estar atendiendo mientras aspiraban estos olores.
“Creo que voy a cerrar antes de la una, no sé aguanta el olor, ya le dije a un vecino que reporte”, dijo el comerciante.
El gerente de Jumapae, Santos Gómez Sánchez, indicó que el problema se atendió durante el transcurso de la mañana.
“Teníamos un taponamiento, se atendió hoy y se echó cloro en los encharcamientos que se hicieron”, dijo.
No tienen aún el camión vactor pero están trabajando con un equipo que trae una manguera de empuje y esperan tener pronto el camión especial para atender.
Indicó que hay una gran cantidad de negocios de comida que se tienen sobre las calles Miguel Hidalgo y Francisco Pérez ha generado que se tengan problemas en la red de drenaje.
Estos negocios por reglamento deben usar trampas, por lo que iniciará una campaña para que estos comercios cuenten con trampas que prevengan que la grasa y otros objetos se vayan por la red y saturen las líneas de drenaje.