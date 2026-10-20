$!Vecinos de la calle Pino Suárez en Escuinapa exigen la reparación de la vialidad

ESCUINAPA._ Vecinos de la calle Pino Suárez, que comunica a varias colonias, exigen que se realicen trabajos que permitan mejorar la vialidad.

“La verdad es que la calle está en muy mal estado, no se puede transitar de lo feo que está”, dijo Jesús Oliva.

El problema pareciera que es en la colonia Francisco I Madero, donde inicia la calle, pero en realidad la vialidad se torna en peor estado después de pasar el Infonavit Arroyo Seco.