$!Vecinos de la colonia 13 de septiembre de Escuinapa optan por almacenar agua turbia

ESCUINAPA._ En la colonia 13 de septiembre los vecinos decidieron resguardar el agua con mal olor o con un color blanca en tinas, cubetas o lo que pueden.
Después de años en que el agua no llegaba a la zona, saben lo que es carecer de ella y hoy que tienen por lo menos dos días a la semana, le encuentran utilidad a esta agua que sirve para el baño.
”Es como si fuera agua de arroz, es agua que me cayó antier, está en las cubetas, no sé porque estará batida, él dice que huele (un vecino), a veces duro más de la semana sin agua, no me cae de diario, ya no”, dijo la señora María Reina Alvarado
El agua que se recopiló y estaba turbia o con mal olor la dejó en cubetas, no la juntó con agua que tenía para no contaminarla, la está usando para el trapeador o baño, señaló.
”Hay que aprovecharla cuando hay (el agua) la llenaron porque la querían usar para lavar, se está usando para el puro baño”, dijo Francisco Javier Rivera Jaramillo
En esta zona no les había caído turbia o con mal olor, fue hasta este fin de semana e inicio de semana, cuando empezaron a tener problemas.
”Sábado y domingo es seguro que el agua cae, la que usamos es la del tinaco”dijo Gabina Fernández
El agua es constante por lo menos cada tercer día los fines de semana, indicaron, pues antes duraban días sin tener nada de líquido.