$!Vecinos de La Guásima exigen reparación total de luminarias

Denunciaron que, aunque han acudido cuadrillas de trabajadores, sólo reparan algunas lámparas y dejan otras sin servicio, lo que ha generado indignación en la comunidad.

LA GUÁSIMA, Rosario._ Vecinos de La Guásima sostienen que se requieren calles iluminadas para garantizar la seguridad de los habitantes y pidieron al Ayuntamiento, encabezado por la Alcaldesa Claudia Valdez, atender las luminarias de manera pareja.

“Vinieron a La Guásima, Rosario, Sinaloa, y andaban arreglando las lámparas y nomás del carro las miraban y no se subían a checarlas, decían que no servían y nomás las que ellos querían las arreglaban”, denunció un vecino.

El vecino inconforme, quien pidió se le conservara en el anonimato por temor a represalias, manifestó que tan sólo por su calle son cinco las luminarias que no funcionan.

De igual forma precisó que son poco más de tres meses los que se mantienen sin funcionar.

Lo anterior, sostuvieron, a pesar de que lo han reportado en repetidas ocasiones a la autoridad local.