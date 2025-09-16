$!Vecinos de la sierra de Rosario bloquean carretera para demandar atención de las autoridades

EL ROSARIO._ Vecinos de comunidades de la sierra del municipio radicalizan las medidas a la altura de la comunidad de Palmarito al exponer demandas puntuales a los tres niveles de Gobierno entre las que destacan alimentos, salud, seguridad y educación.
Fue la mañana de este martes 16 de septiembre en la que vecinos de varias comunidades bloquearon la carretera estatal que comunica a ambos márgenes de la sierra, la sindicatura de La Rastra y Maloya.
Esta es la zona del municipio que ha sufrido los estragos de la ola de violencia que vive desde hace un año el estado.
Con cartulinas en mano, troncos de madera tomaron acciones exponiendo que requieren una base militar para el ingreso de víveres, la corrida para bajar a la cabecera, que los maestros vuelvan a las aulas, así como personal médico para La Rastra, Maloya y Santa María.
En los mensajes se puede leer: “Necesitamos que volteen a ver las necesidades de la sierra. Queremos que suba la tienda DICONSA”, “Queremos corrida para poder bajar a Rosario”, “Doctores en la comunidades”, “Hacemos un llamado a los maestros a que asistan a las comunidades”, “Pedimos base militar en Chilillos porque no ha podido subir ningún proveedor”.
Se destacó que tan sólo pueden acceder por alimentos en los grupos aquellos que cuentan con recursos y unidades.
Ante la movilización, se impidió el paso principalmente al personal de ICA, y las diferentes empresas que operan en la zona.
Trascendió que la medida se mantendrá hasta que exista un compromiso formal por parte de las autoridades.