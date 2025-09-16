$!Vecinos de la sierra de Rosario bloquean carretera para demandar atención de las autoridades

EL ROSARIO._ Vecinos de comunidades de la sierra del municipio radicalizan las medidas a la altura de la comunidad de Palmarito al exponer demandas puntuales a los tres niveles de Gobierno entre las que destacan alimentos, salud, seguridad y educación.

Fue la mañana de este martes 16 de septiembre en la que vecinos de varias comunidades bloquearon la carretera estatal que comunica a ambos márgenes de la sierra, la sindicatura de La Rastra y Maloya.

Esta es la zona del municipio que ha sufrido los estragos de la ola de violencia que vive desde hace un año el estado.