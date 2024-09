ESCUINAPA._ Casi una semana tiene sin pasar el camión recolector de basura en la colonia Pueblo Nuevo y el olor a desechos hace que se mantengan cerradas las puertas de las casas, señalaron vecinos.

“Desde el sábado no se tiene el servicio de recolección de basura, la calle está llena de basura y se convierte en un problema porque el olor que se tiene es feo, es algo insalubre, urge que las autoridades atiendan el problema”, dijo Julián Isidro Astorga García.

El ex dirigente del PAN indicó que da voz a sus vecinos pues al no tener este servicio, la situación se convierte no solo en un problema de imagen, sino de salud pública, debido a los olores que se desprenden de los desechos que en la calle.

“Tienes que tener la casa cerrada por la basura en la calle, de por sí hay mucha mosca, se juntan gusanos. Los vecinos estamos molestos porque no sabemos qué pasa”, dijo.