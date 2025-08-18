Vecinos de Rosario denuncian inseguridad por una zanja abierta

EL ROSARIO._ Al sostener que desde que se abrió una zanja permanece sin señalamientos de seguridad, vecinos manifestaron que representa un peligro, incluso ya se han registrado percances, por lo que llamaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

La excavación que se encuentra en la esquina que forman las calles Baluarte y Venustiano Carranza, se indicó ya tiene alrededor de una semana que realizó y desde entonces además de que se mantiene abierta no cuenta con las medidas precautorias.

”Son como cuatro los accidentes que ya han habido, uno de ellos muy feo porque uno de la moto salió volando”, expuso un vecino.

Así mismo, se expuso que se desconoce si los trabajos fueron iniciados por personal de Jumapars u Obras Públicas.

Se refirió que principalmente por las noches y con las lluvias no ha sido percibida por motociclistas y muchos se han golpeado.

Al buscar la réplica ante La Comuna, la Comunicación Social, refirió que ya se tiene el reporte ciudadano por lo que Obras Públicas acudiría a atenderlo a la brevedad.