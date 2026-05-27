$!Vecinos de Rosario intervienen y evitan corte de luz a vecina amparada ante Profeco

ROSARIO._ Un grupo de vecinos de Rosario inconformes con el incremento en los cobros de la Comisión Federal de Electricidad impidieron que se le efectuara el corte del servicio a una vecina en la cabecera municipal. El hecho se registró durante la mañana de este miércoles en la Colonia Pedro Ibarra.

Se precisó que la persona que sería afectada con la suspensión del servicio, se encuentra amparada ante Profeco a la espera de que se dé un cobro justo del servicio. Trascendió que al sentirse mal la persona afectada fue que se dio la movilización para impedir el presunto corte.

Los vecinos dijeron estar alertas y en comunicación por medio de un grupo vía celular luego de que se inició la organización ciudadana para reclamar un cobro justo. Así mismo, dijeron estar alertas al difundirse que personas amparadas en otros municipios sufrieron el corte del servicio.