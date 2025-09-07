$!Vecinos de Rosario peregrinan hasta Cacalotán para que la Virgen de Loreto interceda por la paz en Sinaloa

EL ROSARIO._ Con motivo del último día del solemne novenario de Nuestra Señora de Loreto, fieles de la cabecera municipal del Santuario de Nuestra Señora del Rosario peregrinaron hasta Cacalotán para pedir se recobre la paz en el municipio, la entidad y el país. “Ese es el propósito de pedirle por intercesión de nuestra madre santísima que cese y que ya no haya tanta violencia que estamos padeciendo, ese es el propósito, ese es el fin que haya paz”, dijo Josefina Cárdenas Ibarra, coordinadora de la peregrinación.









Tras la llegada de los peregrinos a las 17:00 horas una fuerte lluvia disminuyó, razón por la cual externaron que pudieron recorrer la calle principal de la sindicatura y así llegar caminando hasta el templo mariano. Se precisó que esta peregrinación tiene años de realizarse, no obstante era caminando desde la cabecera en la madrugada, pero por motivo de la inseguridad se cambió de la madrugada para llegar al día principal de la fiesta católica a la tarde y en camión.









