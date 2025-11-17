El Sur
Seguridad

Vecinos de Rosario piden que se pinten reductores de velocidad

Hace una semana se instalaron esas medidas pero están sin pintura
Hugo Gómez |
17/11/2025 15:03
17/11/2025 15:03

EL ROSARIO._ A más de una semana de que se instalaron reductores de velocidad de la ciudad, principalmente en la zona de “La Chalata”, conductores piden a las autoridades se pinten.

La medida fue tomada por la autoridad local ante la proliferación de accidentes, principalmente de motocicletas.

La falta de la pintura se indicó que representa un peligro tanto para los conductores como para los peatones.

Ante ello, se llamó a las autoridades a tomar cartas en el asunto, para que dichos reductores cumplan adecuadamente su función.

