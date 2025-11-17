$!Vecinos de Rosario piden que se pinten reductores de velocidad

EL ROSARIO._ A más de una semana de que se instalaron reductores de velocidad de la ciudad, principalmente en la zona de “La Chalata”, conductores piden a las autoridades se pinten.

La medida fue tomada por la autoridad local ante la proliferación de accidentes, principalmente de motocicletas.

La falta de la pintura se indicó que representa un peligro tanto para los conductores como para los peatones.