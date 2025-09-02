$!Vecinos de Rosario urgen a autoridades a desfogar la Laguna del Iguanero ante el temor de inundación

EL ROSARIO._ Vecinos de la colonia Calderón afirman que con las recientes lluvias torrenciales la Laguna del Iguanero ya alcanzó su capacidad razón por la cual llamaron a la autoridad a desfogar el cuerpo de agua ante el temor de sufrir una inundación.
Durante la madrugada de este martes se registraron lluvias que inundaron las calles que conducen el agua pluvial a la laguna e incluso se introdujo el agua a las viviendas.
”Le entró mucha agua a la laguna, una lluvia igual y se va a salir. Ojalá que pronto metan las bombas para desaguar la laguna”, coincidieron vecinos.
Se puede percibir que la laguna se encuentra al límite de su capacidad e incluso el canal por donde ingresa el agua de las calles de la ciudad está lleno.
Se indicó además que este es un problema de cada temporada de lluvias que en otros años ha dejado incluso miles de pesos en pérdidas materiales.
Ante ello, reiteraron el llamado a las autoridades a prevenir antes de que se pueda registrar un percance que ponga en peligro.