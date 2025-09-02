$!Vecinos de Rosario urgen a autoridades a desfogar la Laguna del Iguanero ante el temor de inundación

EL ROSARIO._ Vecinos de la colonia Calderón afirman que con las recientes lluvias torrenciales la Laguna del Iguanero ya alcanzó su capacidad razón por la cual llamaron a la autoridad a desfogar el cuerpo de agua ante el temor de sufrir una inundación. Durante la madrugada de este martes se registraron lluvias que inundaron las calles que conducen el agua pluvial a la laguna e incluso se introdujo el agua a las viviendas.

”Le entró mucha agua a la laguna, una lluvia igual y se va a salir. Ojalá que pronto metan las bombas para desaguar la laguna”, coincidieron vecinos. Se puede percibir que la laguna se encuentra al límite de su capacidad e incluso el canal por donde ingresa el agua de las calles de la ciudad está lleno.