$!Vecinos de Santa María mantienen bloqueado el paso a personal de empresa para exigir energía eléctrica

EL ROSARIO._ Familias de trabajadores de la empresa ICA reportan que vecinos de Santa María mantienen bloqueado el paso al personal en demanda de energía eléctrica.

Trascendió que la medida se inició alrededor de las 11:00 horas, por pobladores de la comunidad reubicada para la construcción de la presa del mismo nombre en la zona serrana.

Aunque no se precisó el tiempo exacto se tiene sin el servicio, se indicó que la medida responde al problema en el abasto de energía eléctrica.