$!Vecinos del callejón 22 de Diciembre invitan a su tradicional muestra de altares

EL ROSARIO._ En su quinta edición vecinos del callejón 22 de Diciembre, invitan a apreciar la muestra de altares en honor a sus fieles difuntos.

Muestra que atrae a familias y visitantes año con año para vivir esta tradición que busca crear los habitantes de esta zona del centro de la ciudad.

“El objetivo de esta actividad es recordar a familiares y amigos que vivieron por la 22, esas personas que dejaron huellas en nuestra comunidad”, expuso Ana Manuela García, presidenta de la junta vecinal.

Así también destacó que este año se contemplan sean un total de 13 altares, completamente de exhibición.