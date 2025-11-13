$!Vecinos del Centro de Escuinapa denuncian por fugas de aguas residuales

ESCUINAPA._ Un problema de salud pública es lo que viven, señalaron vecinos de la calle Benito Juárez en el Centro de la ciudad. Indicaron que pese a los reportes, no tienen respuesta y es una situación que les afecta en sus casas y negocios. “El drenaje es obsoleto, el agua ya está contaminada, el agua potable, se juntan, porque ya han de estar los tubos desbaratados por abajo los dos”, dijo Pompeyo Gómez

El agua que sale, a veces cuando hay, de la llave es con un olor a drenaje. “Huele a estiércol, ya no se puede vivir así, estamos batallando los vecinos, la calle Veracruz también tiene problemas pero es mayor por la Benito Juárez”, dijo. Sobre la calle hay clínicas, consultorios y comercios además de casa habitación que están en riesgo. “Ya vamos para cuatro años con ese problema, que se desborda el drenaje, no solo en casa, también con la Doctora Mireya (Topete)con la maestra Evelia, es un problema de todos los vecinos, pero meramente en este registro y con la Doctora se levanta el agua”, dijo Raquel Tirado

En algún momento les señalaron que el problema era en casa pero ya corroboraron que es de la red de drenaje pero en casa no se puede estar, se lavan manos, bajan al sanitario y el agua sale del registro. Toda la calle está colapsada, señalaron, tienen problemas de piel por el polvo que se levanta, quienes esperan consulta con el ex Alcalde Emett Soto tienen que esperar aspirando malos olores.