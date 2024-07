ESCUINAPA._ Vecinos de la colonia Pueblo Nuevo exhortaron a dar atención al Rastro Municipal que opera presuntamente en condiciones insalubres y ya les ocasiona problemas de salud a las personas que viven en la zona.

“Se derraman las aguas negras, porque las alcantarillas están tapadas, este rastro no opera como dicen deben hacerlo todos los rastros, tiene animales resguardados, tuberías que no sirven, trampas que no sirven y alcantarillas tapadas”, dijo Patricia Pérez Vasquez.

Los animales que se resguardan para sacrificio, defecan, orinan y se revuelcan entre el lodo del corral en que están, todo lo sucio cae a los domicilios aledaños, indicó.

Hace 20 días, desesperados y ante el señalamiento de los empleados de que las alcantarillas no estaban tapadas, ellos mismos se hicieron cargo de destapar y mostrar lo sucio y decidieron echar cal para aminorar el olor.