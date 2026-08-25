$!Vecinos en Rosario denuncian afectación por un apagón durante la noche

ROSARIO._ Sin lluvias ni truenos, afirman vecinos de las calles Guanajuato, Yucatán y Brigadistas, de la Colonia Potreritos en la cabecera de Rosario, sobre la afectación que sufrieron desde la medianoche por un apagón que los obligó a pasar la noche sin dormir nada. Ante esa situación, aquejados por el calor y los zancudos, tras poco más de siete horas se pudo percatar de varios vecinos frente a sus hogares a la espera de que se restableciera el servicio.





Se detalló que fue en punto de las 23:30 horas del lunes 24 de agosto en que falló el servicio y se mantienen sin el abasto de energía hasta la mañana de este martes. “Desde las 11 y media de la noche (se fue la luz), ya reportamos ya reportamos y nomás no; los zancudos están terribles, aquí estamos sin dormir nada”, expuso una vecina afectada. Se detalló que fue tras un apagón que para otras zonas fue momentáneo, con ellos pasó todo lo contrario al extenderse de la noche a la mañana.



