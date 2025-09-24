$!Vecinos reportan en redes sociales que tras lluvias siguen a oscuras

ESCUINAPA._ La lluvia ha sido persistente y aminoró un poco el calor pero ahora los escuinapenses se encuentran sin energía eléctrica.

Un apagón al parecer general inició alrededor de las 21:00 horas y en redes sociales nuevamente empiezan las quejas por el servicio.

“Y comienzan los juegos de la luz...se fue la luz”, señala un internauta.