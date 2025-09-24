$!Vecinos reportan en redes sociales que tras lluvias siguen a oscuras

ESCUINAPA._ La lluvia ha sido persistente y aminoró un poco el calor pero ahora los escuinapenses se encuentran sin energía eléctrica.
Un apagón al parecer general inició alrededor de las 21:00 horas y en redes sociales nuevamente empiezan las quejas por el servicio.
“Y comienzan los juegos de la luz...se fue la luz”, señala un internauta.
Las opiniones señalan diversas colonias sin energía.
“Cuba nos viene ‘guango’ ya con tanto apagón, Escuinapa es un caos, drenajes colapsados, calles horribles y agua casi nunca, luz falla diario”, señala otro internauta.
Una lluvia ligera y el servicio de energía se va, señalan