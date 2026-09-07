$!Vecinos reprochan trabajos inconclusos en plaza del Obelisco, en Rosario

ROSARIO._ Al sostener que personal del Ayuntamiento llegó y rompió pero ya no continuó con los trabajos de remodelación de una plaza en el Centro de Rosario, el director de Obras Públicas, Gil Valdez, aseguró que fue por falta de personal al tener que atender acciones prioritarias. El reclamo que hacen vecinos es por la plaza que se encuentra entre las calles 20 de noviembre y Pérez Arce, conocida como Obelisco por el tercer centenario de la fundación de Rosario, o popularmente “10 de queso”, se aprecia en mal estado.

Situación ante la cual vecinos señalaron que los trabajos donde personal rompieron fueron hace aproximadamente dos meses, pero ya no volvieron. “Dijimos que bueno van a arreglar, van a poner bonita la plazuela, van a quitar lo que está humedecido de la lluvias, iban a pintar pero no quedó igual... Nomás llegan los trabajadores y rompen y así dejaron ya”, se informó.

Lamentaron que se encuentra en mal estado y se avecinan las fiestas de Nuestra Señora del Rosario que atraen a un gran número de visitantes quienes se encontrarán este espacio en mal estado. “Pues sí se le da mal vista porque la gente se quiere sentar y ahí anda entre los ladrillos rotos”. Motivo por el cual pidieron a las autoridades tomen cartas en el asunto y se atienda antes de que inicie el novenario de la fiesta religiosa, la cual ya está en puerta.