$!Vecinos reprochan trabajos inconclusos en plaza del Obelisco, en Rosario

ROSARIO._ Al sostener que personal del Ayuntamiento llegó y rompió pero ya no continuó con los trabajos de remodelación de una plaza en el Centro de Rosario, el director de Obras Públicas, Gil Valdez, aseguró que fue por falta de personal al tener que atender acciones prioritarias.
El reclamo que hacen vecinos es por la plaza que se encuentra entre las calles 20 de noviembre y Pérez Arce, conocida como Obelisco por el tercer centenario de la fundación de Rosario, o popularmente “10 de queso”, se aprecia en mal estado.
Situación ante la cual vecinos señalaron que los trabajos donde personal rompieron fueron hace aproximadamente dos meses, pero ya no volvieron.
“Dijimos que bueno van a arreglar, van a poner bonita la plazuela, van a quitar lo que está humedecido de la lluvias, iban a pintar pero no quedó igual... Nomás llegan los trabajadores y rompen y así dejaron ya”, se informó.
Lamentaron que se encuentra en mal estado y se avecinan las fiestas de Nuestra Señora del Rosario que atraen a un gran número de visitantes quienes se encontrarán este espacio en mal estado.
“Pues sí se le da mal vista porque la gente se quiere sentar y ahí anda entre los ladrillos rotos”.
Motivo por el cual pidieron a las autoridades tomen cartas en el asunto y se atienda antes de que inicie el novenario de la fiesta religiosa, la cual ya está en puerta.
“Sí, ahí nos quedamos cortos con la gente y las prioridades surgieron otras prioridades, pero ya se va a atacar eso, por lo que estamos queriendo hacerlo, que sí empezamos ahí, pero sí surgieron unas urgencias por otros lados, prioridades y pues lo estamos atacando pero sí lo vamos a hacer eso”, justificó Gil Valdez.
Aseguró que se contempla rehabilitar todo, principalmente las escaleras, los costados, colocar la cenefa que va arriba del concreto, enjarrar todo lo demás, pintarla.
“La que ya demolimos es colarla, este y pues enjarrar todo lo demás, pintarla, dejarla bonita”.
Afirmó que para los días de la celebración Mariana que inicia a finales de septiembre con el novenario se estarían realizando los trabajos.
Negó conocer el monto que se aplicará con estas acciones, pero aseguró que será con recursos propios.