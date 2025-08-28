$!Vehículo del Ejército se descompone en Escuinapa y genera alarma al bloquearse calle

ESCUINAPA._ Una falla mecánica en un vehículo del Ejército Mexicano paralizó unos minutos la calle Miguel Hidalgo y alertó a la población. Un camión del Ejército Mexicano en sentido contrario, así como elementos castrenses dispersados hicieron que algunas personas prefirieran regresar sobre la misma calle.

”No hay pase, mejor hay que irnos”, expresó el conductor de un vehículo. Al lugar llegó a dar apoyo y auxilio una patrulla de la Policía Municipal, que fue rodeada por elementos del Ejército y eso ocasionó que las personas buscarán dispersarse. ”Es una falla mecánica que se tuvo”, dijo un elemento castrense.