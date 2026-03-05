$!Velan en la cabecera municipal de Concordia a los dos trabajadores mineros identificados esta semana

Como se informó públicamente en su momento, el pasado 23 de enero un grupo de personas armadas privó de la libertad a 10 trabajadores mineros en el Residencial Clementina.

Fue el pasado 6 de febrero cuando fueron encontrados los cuerpos de 10 personas en una fosa clandestina a unos 3 kilómetros al sur del poblado de El Verde y en inmediaciones de Zavala, y el 9 de ese mismo mes la Fiscalía General de la República confirmó que cinco de ellos eran parte de los 10 mineros privados de la libertad, de los otros 5 se desconocía su identidad.

Tras ser identificados oficialmente, los dos trabajadores mineros en el área de seguridad fueron entregados la mañana de este 5 de marzo a sus familiares, quienes este mismo día les darán el último adiós en panteones de la cabecera municipal.