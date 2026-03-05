$!Velan en la cabecera municipal de Concordia a los dos trabajadores mineros identificados esta semana

Como se informó públicamente en su momento, el pasado 23 de enero un grupo de personas armadas privó de la libertad a 10 trabajadores mineros en el Residencial Clementina.
Fue el pasado 6 de febrero cuando fueron encontrados los cuerpos de 10 personas en una fosa clandestina a unos 3 kilómetros al sur del poblado de El Verde y en inmediaciones de Zavala, y el 9 de ese mismo mes la Fiscalía General de la República confirmó que cinco de ellos eran parte de los 10 mineros privados de la libertad, de los otros 5 se desconocía su identidad.
Tras ser identificados oficialmente, los dos trabajadores mineros en el área de seguridad fueron entregados la mañana de este 5 de marzo a sus familiares, quienes este mismo día les darán el último adiós en panteones de la cabecera municipal.
Hasta el momento han sido localizados 15 cuerpos o restos humanos en al menos seis fosas clandestinas en las inmediaciones de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal.
Aún falta localizar a tres de los trabajadores mineros privados de la libertad.
De los 15 cuerpos o restos humanos localizados en las fosas clandestinas en inmediaciones de El Verde aún faltan ocho por identificar y entregar a sus familiares.