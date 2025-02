Ven necesario aprobar el dragado o desazolve desde Agua Verde hasta Escuinapa para recuperar sistema lagunar

ESCUINAPA._ Para recuperar el sistema lagunar es necesario que se apruebe el dragado o desazolve desde Agua Verde hasta Escuinapa, manifestó el secretario de la Federación ‘Puerta de México Libre’ y presidente de la Cooperativa ‘El Nanchito’.

José Luis Emigdio Ramos Morales Sánchez indicó que la Secretaría de Pesca ya había hecho unos estudios y pudieron verificar que el problema es severo, pues las condiciones que tiene el sistema lagunar no permiten que se reproduzcan las especies.

“Vinieron a hacer los estudios, por eso fue la declaratoria de que no había ser viviente en el sistema lagunar, por la falta de oxígeno, falta de lluvia, por falta de flujo y reflujo que no hay en el sistema, si no se draga eso se irá más para abajo”, dijo.

El sistema con las condiciones que tiene irá de mal en peor, no se tendrá esperanza y con ello solo se puede pensar en que la ‘Perla Camaronera’ no existirá.

El problema no es la sequía, es el envejecimiento del sistema lagunar; el azolve de lodo que se tiene desde los esteros del municipio hasta Rosario, generan que no se tenga agua entrando y saliendo de manera natural, por lo que la salinidad se incrementa, explicó.

“Agua Verde, Chametla y Escuinapa, estamos en el mismo proyecto, es el mismo problema de toda la zona, no es la sequía, es el envejecimiento del sistema, no se ha dado mantenimiento como debe ser, está muy azolvado el sistema lagunar”, dijo.

Las mareas entran, pero el agua queda ‘muerta’ por esa falta de reflujo, la esperanza es que el proyecto de desazolve sea una realidad, de no ser así, ellos quedarán como socios de cooperativa de pesca, pero no estarán trabajando el sistema, porque no hay nada, no hay camarón.

Nunca vieron viable entrar a trabajar la temporada pasada pues en los estudios realizados, solo encontraron un camarón y mientras realizaban labores de pesca nunca vieron que se pudiera haber dado la producción.

La escama sí se está dando, pero cerca de la ‘boca’ de los esteros, donde está el lugar conocido como ‘Puerta de México’, pero hasta ahí llega el flujo y reflujo de mareas, para la zona estuarina dentro de los municipios el sistema está azolvado, lleno de lodo.

A esto se le suma, precisó, la falta de agua dulce que, aunque el río de Las Cañas sí tuvo agua, el camino al Valle de la Urraca impide que esa agua pase a Sinaloa, en un retorno natural, pero es un tema al que no se han llegado a acuerdos, aunque se ha planteado por años.

El dirigente indicó que, aunque hay muchas necesidades en el sector pesquero, la prioridad, más que apoyos pequeños, es que se autorice el desazolve del sistema.

“Si el dragado no se hace, de qué sirve que tengamos otros programas, si no tendríamos a que movernos en el sistema lagunar...ya no hallamos qué hacer, el canal ya está hecho, el desazolve es lo más económico, que se saque el lodo”, puntualizó.