$!Ven productores de mango precio histórico, pero no contrarresta baja producción en Rosario

EL ROSARIO._ A pesar de que se ha tenido un precio histórico en el mango, no logra amortiguar el bajo volumen de producción debido a la poca floración registrada este año, señaló el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo. “Ese es el problema. El precio está muy bueno, son precios que en la vida habíamos visto esos precios como productores. El tema es que hubo huertas que no tuvieron nada de producción, entonces, las que tuvieron poquito, pues ahí sí les ayuda bastante el precio, pero no va a ser suficiente para salir de números rojos”, dijo. Previo al inicio de la temporada, el sector dio a conocer que debido al fenómeno de una baja floración, el volumen de producción oscilaría entre un 5 a 20 por ciento, con huertas que en lugar de dar fruta echaron follaje.

El dirigente señaló que en un inicio estuvo el precio del kilo de mango en 9 pesos y ha tenido repuntes hasta los 12 a 12.50 pesos; en una mínima parte llegó a alcanzar los 13 pesos, en el mercado de Estados Unidos, que representa el principal destino de la región. En lo que respecta al mercado japonés, el kilo ha oscilado entre los 23 a 30 pesos, que al no haber tanta fruta bajó sus niveles de exigencia permitiendo que se destinará más superficie de lo habitual. Estos precios han incrementado significativamente al mantenerse entre los 2 a 3 pesos que dificultaban un margen de ganancia al productor. “En promedio anduvo el año pasado (el kilo) entre los 3, 3.50, entonces sí prácticamente este 4 a uno”, comentó López Quevedo.