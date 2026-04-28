$!Ven vecinos lenta instalación de la Feria de la Primavera en Rosario

EL ROSARIO._ A dos días de que se inauguren la Feria de la Primavera en la cabecera municipal, perciben ciudadanos lento el progreso de la instalación.

Al realizar un recorrido en el predio conocido como “la báscula de la Asociación de Agricultores”, casi todas las áreas se aprecian que están por montarse, desde el área de juego mecánicos, juegos recreativos y áreas de comida, entre otros.

La fiesta de los rosarenses inicia el 30 de abril, con la celebración del Día del Niño, y concluirá en esta edición el 10 de mayo el Día de las Madres.