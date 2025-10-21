$!Vence este miércoles registro para elecciones del Sindicato del Ayuntamiento de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Sindicato del Ayuntamiento tendrá elecciones este domingo 26 de octubre, este miércoles vencen los registros, informó Fabiola Barrón Crespo, presidenta de la mesa electoral.
“La convocatoria se abrió el día 14 de octubre, los registros son 20, 21 y 22, a partir del día 23 de octubre tienen para hacer campaña con los compañeros”, dijo Barrón Crespo.
Informó que la elección será secreta, el 26 de octubre, los trabajadores llevarán su credencial de elector y conforme a la lista de trabajadores se votará, son 188 personas las que se tienen en lista, la votación será de 10 a 12 del día.
El Comité sindical que está, termina su periodo en diciembre y a partir del 1 de enero empezará a trabajar l nueva mesa directiva.
Este martes se registró Miguel Ángel Peraza Zataráin, al parecer este miércoles se registrará una nueva planilla más.
SE REGISTRA LA PLANILLA BLANCA
Miguel Ángel Peraza Zataráin encabeza la planilla blanca, con la que busca ser dirigente del Sindicato del Ayuntamiento para el siguiente período de trabajo.
Está es la segunda ocasión que busca la dirigencia, la elección pasada perdió con un margen de 5 votos.
“Hoy de nuevo estoy aquí intentándolo, con las mejores intenciones, mi intención siempre ha sido la reconciliación con todo el personal, soy hombre de cordialidad y paz”, dijo.
Lo que busca es que estén todos bien, sin problemas entre ellos, sumando, buscará también buenos acuerdos con la parte patronal en caso de estar al frente de la dirigencia.