$!Vence este miércoles registro para elecciones del Sindicato del Ayuntamiento de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Sindicato del Ayuntamiento tendrá elecciones este domingo 26 de octubre, este miércoles vencen los registros, informó Fabiola Barrón Crespo, presidenta de la mesa electoral.

“La convocatoria se abrió el día 14 de octubre, los registros son 20, 21 y 22, a partir del día 23 de octubre tienen para hacer campaña con los compañeros”, dijo Barrón Crespo.

Informó que la elección será secreta, el 26 de octubre, los trabajadores llevarán su credencial de elector y conforme a la lista de trabajadores se votará, son 188 personas las que se tienen en lista, la votación será de 10 a 12 del día.

El Comité sindical que está, termina su periodo en diciembre y a partir del 1 de enero empezará a trabajar l nueva mesa directiva.

Este martes se registró Miguel Ángel Peraza Zataráin, al parecer este miércoles se registrará una nueva planilla más.