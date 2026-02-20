$!Venta de pescado en Cuaresma ya no es como antes, señalan comerciantes en Escuinapa

ESCUINAPA._ Los viernes de Cuaresma no son como en antaño, donde la gente se aglomeraba a comprar pescado, señalaron comerciantes. Pero se sigue vendiendo y este primer viernes de Cuaresma aunque el pescado fue escaso, sí se tuvieron ventas regulares, indicaron. “Las ventas están regulares, no como otros años, el pescado está bien trabajoso pero sí se ha vendido”, dijo Salvador Robles.





El pescado más vendido es el constantino, que va desde los 80 a 100 pesos el kilogramo, así como el filete de curvina y botete, que están entre los 150 y 220 pesos el kilogramo. Producto que sí se tuvo para la venta y pudieron satisfacer la demanda de quienes acudieron al mercado Miguel Hidalgo. “Ha estado tranquilo pero ahí va, lo que más pide es el filete de botete, la gente lleva puro filete”, dijo Francisco Carvajal.



