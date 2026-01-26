$!Venta del Estadio Azteca, en Escuinapa, es ilegal: constructores

ESCUINAPA._ Mientras no se acrediten permisos, como cambios de uso de suelo y otros que marcan los reglamentos de construcción, la venta de lotes del Estadio Azteca es irregular, señaló el Colegio de Profesionistas de la Construcción de Escuinapa.

El tema fue abordado en la reunión del Colegio, dado la polémica que se tiene sobre la venta del sitio que por casi 6 décadas fue un estadio dedicado al deporte.

“Hay mucha especulación el tema pero primero no tienen el cambio de uso de suelo, según fuentes del Ayuntamiento no han hecho ningún trámite a través de Obras Públicas, el IMPLAM, no han hecho citas para querer cambiar el uso de suelo”, dijo el Secretario del Colegio, Marco Acosta Salazar.

Desde esa podría considerarse irregularidad no se puede vender o hacer lotes, porque es parte de las reglas de construcción que rigen al municipio, que deben cumplirse, manifestó.

“Dentro de lo que son las reglas de las lotificaciones depende mucho la legalidad del terreno, si ese terreno fue inicialmente una donación ejidal lo tenían que haber hecho hacía el Ayuntamiento, porque ellos son Asociación Civil (Azteca) y es sin fines de lucro”, dijo.