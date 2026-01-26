$!Venta del Estadio Azteca, en Escuinapa, es ilegal: constructores

ESCUINAPA._ Mientras no se acrediten permisos, como cambios de uso de suelo y otros que marcan los reglamentos de construcción, la venta de lotes del Estadio Azteca es irregular, señaló el Colegio de Profesionistas de la Construcción de Escuinapa.
El tema fue abordado en la reunión del Colegio, dado la polémica que se tiene sobre la venta del sitio que por casi 6 décadas fue un estadio dedicado al deporte.
“Hay mucha especulación el tema pero primero no tienen el cambio de uso de suelo, según fuentes del Ayuntamiento no han hecho ningún trámite a través de Obras Públicas, el IMPLAM, no han hecho citas para querer cambiar el uso de suelo”, dijo el Secretario del Colegio, Marco Acosta Salazar.
Desde esa podría considerarse irregularidad no se puede vender o hacer lotes, porque es parte de las reglas de construcción que rigen al municipio, que deben cumplirse, manifestó.
“Dentro de lo que son las reglas de las lotificaciones depende mucho la legalidad del terreno, si ese terreno fue inicialmente una donación ejidal lo tenían que haber hecho hacía el Ayuntamiento, porque ellos son Asociación Civil (Azteca) y es sin fines de lucro”, dijo.
Lo primordial es saber cuál es la situación legal del predio, además hay que saber en qué condiciones se otorgó la donación en su momento, si fue para uso social o de recreación no se puede dar el cambio de uso de suelo, precisó.
Puede haber escrituras de ese predio, reconoció, pero otorgadas a un Club que se fundo como Asociación Civil, la cual estaba hecha con un objetivo deportivo y de servicio.
Cómo Colegio están en la disposición de apoyar en cualquier tema de construcción, de dar asesoría, en este caso ya se ha solicitado información para saber cuál es la situación del predio y si ya solicitaron el cambio de uso de suelo, pero aún no tienen respuesta.
“El Ayuntamiento no tiene que hacer tanta investigación, creo que basándose en los hechos reales y legales tiene la pauta para parar un proyecto que afecta, sobre todo el impacto humano o el impacto ecológico de esa zona, con eso tiene para decir porque esa parte no sé puede lotificar”, dijo.
Acosta Salazar manifestó que esa zona no tiene condiciones para construcción dado que es zona donde confluyen corrientes de agua y ya algunas construcciones sobre la zona presentan problemas.